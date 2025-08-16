സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ആലപ്പുഴ: വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കാത്തതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തില് മാതാപിതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി മകന് ബാബുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്. ആലപ്പുഴ മന്നത്ത് വാര്ഡില് താമസിക്കുന്ന തങ്കരാജന് (71), ഭാര്യ ആഗ്നസ് (69) എന്നിവരെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 9:30 ഓടെയാണ് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ബാബുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതി റിമാന്ഡില് വിട്ടു.
നഗരത്തിലെ ഒരു പച്ചക്കറി കടയില് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ ബാബുവിന് പ്രണയബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവാഹത്തിന് അയാള് അനുമതി ചോദിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ആഗ്നസ് വിസമ്മതിച്ചു. ശേഷം ബാബു മറ്റൊരു വിവാഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അതും നടന്നില്ല. ഇതുമൂലം അയാള് ദിവസവും മദ്യപിക്കുകയും വീട്ടില് ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. മദ്യപിക്കാന് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാബു വീട്ടിലും സഹോദരി മഞ്ജുവും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലും എത്താറുണ്ടായിരുന്നു.
ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള് ആഗ്നസ് നൂറു രൂപ നല്കാത്തപ്പോള് ബാബു അടുക്കളയില് ഇരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആഗ്നസിനെ കുത്തി. ആക്രമണം തടയാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തങ്കരാജനും കുത്തേറ്റു. തങ്കരാജന് ഉടന് മരിച്ചു. വീട്ടില് ഇടയ്ക്കിടെ വഴക്കുകളും കൊള്ളയടികളും നടന്നിരുന്നതിനാല് അയല്ക്കാര് ബഹളം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അച്ഛന് മരിച്ചെന്നും അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന് ആംബുലന്സ് വിളിച്ചാല് അവരെ രക്ഷിക്കാന് കഴിയുമെന്നും ബാബു അടുത്ത വീട്ടില് പോയി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.
ശേഷം ബാബു തന്റെ സഹോദരിയെയും ഫോണില് വിളിച്ചു സംഭവം അറിയിച്ചു. ഇതിനുശേഷം, ബാബു വീണ്ടും മദ്യപിക്കാന്
ഒരു ബാറില് പോയി, അവിടെ നിന്നാണ് പോലീസ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.