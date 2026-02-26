എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിൽ ഗുരുതരപ്രശ്നമില്ല, കഴുത്തിൽ നേരിയ ക്ഷതം, മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളില്ല, ഇന്ന് വിദഗ്ധ പരിശോധന

അഭിറാം മനോഹർ|
ഇന്നലെ കണ്ണൂരില് കെ എസ് യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്ജിന്റെ കഴുത്തിന് നേരിയ ക്ഷതമേറ്റതായി എംആര്ഐ സ്കാനിംഗ് റിപ്പോര്ട്ട്. കഴുത്തിനേറ്റ പരിക്ക് മൂലം വലതുകൈയില് മരവിപ്പുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ഇടതുകയ്യിലും നേരിയ ക്ഷതമുണ്ട്.
സ്കാനിങ്ങിൽ ഗുരുതരപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. രാവിലെ 10 മണിക്ക് പുറത്ത് വിടുന്ന മെഡിക്കല് ബുള്ളറ്റിനില് മന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങളുണ്ടാകും.
ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മന്ത്രിയെ എംആര്ഐ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. കണ്ണൂര് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് നിന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. മന്ത്രി മെഡിക്കല് കോളേജില് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില് തുടരുകയാണ്. അതേസമയം മന്ത്രിയെ കണ്ണൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് കെ എസ് യു പ്രവര്ത്തകര് ആക്രമിക്കുന്ന വീഡിയോദൃശ്യത്തില് വ്യക്തതയില്ലെന്ന് റെയില്വേ സുരക്ഷാസേന പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തില് 5 കെ എസ് യു പ്രവര്ത്തകരെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രിയോടെയാണ് ഇവരെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരാക്കിയത്. 'കൊല്ലടാ' എന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തില് പരിക്കേല്പ്പിച്ചെന്നാണ് കെ എസ് യു പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരായ കേസ്. എ കെ ജി ആശുപത്രിക്ക് മുന്നില് കരിങ്കൊടി കാണിച്ച 6 യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവര്ത്തകരെയും റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിലെ ഫ്ളാഗ് പോസ്റ്റ് നശിപ്പിച്ചതടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവര്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്.