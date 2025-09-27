സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ആലപ്പുഴയിലെ കായംകുളത്താണ് സംഭവം. നാലര വയസ്സുള്ള മകന്റെ നിതംബവും കാലുകളും ചൂടുള്ള സ്റ്റീല് ചട്ടുകം ഉപയോഗിച്ച് അമ്മ പൊളിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ കേരള പോലീസ് കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബര് 22 നാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
തുടര്ന്ന് കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് ജുവനൈല് ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിലെയും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെയും വിവിധ വകുപ്പുകള് പ്രകാരവും അവര് സ്ത്രീക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷമാണ് അമ്മ കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ച വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.
കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോള് ചൂടുള്ള സ്റ്റൗവില് ഇരുന്നതാണ് പരിക്കുകള്ക്ക് കാരണമെന്ന് അവര് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് സത്യാവസ്ഥ ഇവരുടെ ഭര്ത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കള് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് പോലീസ് അവര്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.