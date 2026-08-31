ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് കൂടുതല് ഡോക്ടര്മാരെ നിയമിക്കും, 24 മണിക്കൂര് സേവനം ഉറപ്പാക്കും: കെ മുരളീധരന്
കണ്ണൂര്: സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് കൂടുതല് ഡോക്ടര്മാരെ നിയമിക്കുമെന്നും ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് ജില്ലാ-ജനറല് ആശുപത്രികളില് 24 മണിക്കൂറും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
'സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളെ ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. രോഗികള്ക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ആശുപത്രികളെ സജ്ജമാക്കാന് ഞങ്ങള് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരികയാണ്; ആ നടപടികള് ഇപ്പോള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആശുപത്രികളില് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വിദഗ്ധ ചികിത്സാ സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സര്ക്കാര് തീരുമാനത്തില് മാറ്റമൊന്നുമില്ലെന്ന് മുരളീധരന് വ്യക്തമാക്കി.
ഡോക്ടര്മാരുടെ ഒഴിവുകള് നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ഇതിനകം ആരംഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏകദേശം 400 ഡോക്ടര്മാരെ നിയമന ശുപാര്ശയ്ക്കായി (അഡൈ്വസ് മെമ്മോ) വിളിച്ചിരുന്നു. അവരില് 134 പേര് ഹാജരാവുകയും അവര്ക്കെല്ലാം മെമ്മോകള് നല്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.