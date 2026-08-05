  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to the Indian government
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (20:42 IST)

മോദിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത സംഭവം; ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മെറ്റാ സിഇഒ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്

mark zuckerberg
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (21:09 IST)
google-news
ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോ താല്‍ക്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ മെറ്റാ സിഇഒ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് നേരിട്ട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കില്‍, ഇന്ത്യയില്‍ മെറ്റയ്ക്കുള്ള 'സേഫ് ഹാര്‍ബര്‍' (safe harbour) പരിരക്ഷ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുമെന്ന് സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. 
 
ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച തടയാന്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കിക്കൊണ്ട് യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് സര്‍ക്കാരിന്റെ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
 
അതേസമയം ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം, കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗിക ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിച്ചത്, പ്രവര്‍ത്തനപരമായ പിഴവുകള്‍, കൂടാതെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ തെറ്റായി നീക്കം ചെയ്തത് എന്നീ കാര്യങ്ങളില്‍ മെറ്റാ സിഇഒ സക്കര്‍ബര്‍ഗ് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
മാധ്യമങ്ങള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലോ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ക്യാമറ വച്ചത് വിവാദമായി

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്13 സ്വര്‍ണവും 17 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഭരണം തകര്‍ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയും: പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി

ഭരണം തകര്‍ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയും: പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വിസാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ ഇനി അതിന് കഴിയില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. കരസേനാ മേധാവി ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ സയ്യിദ് അസിം മുനീറിന്റെ അടുത്തയാളായി അറിയപ്പെടുന്ന നഖ്വി പാകിസ്ഥാന്റെ കോക്രോച്ചുകള്‍ ഒന്നിച്ചാല്‍ രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലൈവ് വരുന്ന പോലെയാണൊ ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനം

രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലൈവ് വരുന്ന പോലെയാണൊ ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനംസംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ പരിഗണിച്ച് 12 ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

മോദിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത സംഭവം; ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മെറ്റാ സിഇഒ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്

മോദിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത സംഭവം; ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മെറ്റാ സിഇഒ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്അല്ലെങ്കില്‍, ഇന്ത്യയില്‍ മെറ്റയ്ക്കുള്ള 'സേഫ് ഹാര്‍ബര്‍' (safe harbour) പരിരക്ഷ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുമെന്ന് സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

മാധ്യമങ്ങള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലോ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ക്യാമറ വച്ചത് വിവാദമായി

മാധ്യമങ്ങള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലോ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ക്യാമറ വച്ചത് വിവാദമായിമന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ നിരീക്ഷിക്കാനെന്നാരോപിച്ച് മീഡിയാ റൂമിനുള്ളില്‍ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വിവാദമുണ്ടായി.

ആശുപത്രിയില്‍ പാര്‍ട്ടി പതാകകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി മന്ത്രി കെ മുരളീധരനെ സ്വീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിമര്‍ശനം

ആശുപത്രിയില്‍ പാര്‍ട്ടി പതാകകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി മന്ത്രി കെ മുരളീധരനെ സ്വീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിമര്‍ശനംഎന്നാല്‍ തന്നെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയവരെ മന്ത്രി തടയുകയോ അവരുടെ സ്വീകരണം നിരസിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. പകരം പുഞ്ചിരിയോടെ ആ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്.

ഇൻ്റർനെറ്റ് സെൻസർഷിപ്പിനെ മറികടക്കാം, സ്നോഫ്ലേക്ക് ആപ്പുമായി ടോർ!

ഇൻ്റർനെറ്റ് സെൻസർഷിപ്പിനെ മറികടക്കാം, സ്നോഫ്ലേക്ക് ആപ്പുമായി ടോർ!ഇപ്പോഴിതാ സര്‍ക്കാറുകളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാന്‍ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി സ്‌നോഫ്‌ലേക്ക് എന്ന പേരില്‍ പുതിയ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടോര്‍(ദ ഒനിയണ്‍ റൗട്ടര്‍).

സംസ്ഥാനത്തെ മഴമുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി

സംസ്ഥാനത്തെ മഴമുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കിപുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.