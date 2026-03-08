ഇറാൻ കപ്പലിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ

എ കെ ജെ അയ്യർ|
Last Modified ഞായര്, 8 മാര്ച്ച് 2026 (14:35 IST)
എറണാകുളം : കൊച്ചിയിൽ നങ്കൂരമിട്ട ഇറാനിയൻ യുദ്ധക്കലിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിലായി. ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നാവിക അഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ കപ്പൽ കൊച്ചിയിൽ അഭയം തേടിയത്. നവികാഭ്യാസത്തിനു എത്തിയ 3 ഇറാൻ കപ്പലുകളിൽ ഒന്നിനെ യു.എസ് സൈന്യം ആക്രമിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് കപ്പൽ കൊച്ചിയിൽ അഭയം തേടിയത്.
റിപബ്ലിക് ടി.വി റിപ്പോർട്ടർ സി.ജി.ശങ്കർ, ക്യാറാമാൻ എസ്. മണി, ഇവരെ നാവിക ആസ്ഥാനത്തുള്ള കപ്പലിന് അടുത്തെത്തിച്ച ബോട്ട് ഡ്രൈവർ വിജയകുമാർ എന്നിവരെ ഹാർബർ പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കൊച്ചിൻ പോർട്ട് സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള സി.ഐ.എസ്.എഫ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് മൂവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഔദ്യോഗിക രഹസ്യനിയമ ലംഘനം, അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ഏഴരയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. കൊച്ചിയിൽ എത്തിയ ഇറാൻ യുദ്ധക്കപ്പലായ ലവാനിലെ 183 നാവികർ ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ സംരക്ഷണയിലാണിപ്പോൾ.