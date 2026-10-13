ജയിലിനുള്ളിൽ ഗ്ലാസിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ എം.ഡി.എം.എ: കണ്ണൂർ വനിതാ ജയിലിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട
കണ്ണൂര് : ഹൈസെക്യൂരിറ്റി മേഖലയായ കണ്ണൂര് വനിതാ ജയിലിനുള്ളില് തടവുകാരില് നിന്ന് മാരക ലഹരിമരുന്നായ എം.ഡി.എം.എ (MDMA) പിടികൂടി. ലഹരിമരുന്ന് കേസില് അടുത്തിടെ റിമാന്ഡിലായ റോഷ്നി സാവിയോ (34), റുബൈദ പി.കെ. (34) എന്നീ റിമാന്ഡ് തടവുകാരില് നിന്നാണ് ജയില് ജീവനക്കാര് പരിശോധനയ്ക്കിടെ എം.ഡി.എം.എ കണ്ടെടുത്തത്.
തടവറയ്ക്കുള്ളിലെ ഗ്ലാസിനുള്ളില് ഒളിപ്പിച്ച നിലയില് 0.31 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. സംഭവത്തില് കണ്ണൂര് ടൗണ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് ഇരുവരേയും വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ജയിലിനുള്ളിലേക്ക് ലഹരിമരുന്ന് എങ്ങനെ എത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.പിടിയിലായ രണ്ടുപേരും വന്കിട ലഹരി വില്പ്പന സംഘങ്ങളിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
പോക്സോ കേസിലും പ്രതിയായ റോഷ്ണി ഒളിവിലായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി മാഫിയയുമായി ഇവര്ക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അടുത്തിടെ കൂട്ടുപുഴ ചെക്ക്പോസ്റ്റില് 194 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി പിടിയിലായ രണ്ടുപേരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ലഹരി കൈമാറിയത് റോഷ്നിയാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടത്. തുടര്ന്ന് തൃശൂരില് നിന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഷാഡോ ടീം ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ആറുദിവസം മുന്പാണ് ഇവര് വനിതാ ജയിലിലെത്തിയത്. ന്യൂടെക്സ് മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാടകവീട് എടുത്ത് ലഹരി വില്പ്പന നടത്തിവരികയായിരുന്ന റുബൈദ 16 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി ന്യൂമാഹിയില് നിന്നാണ് പിടിയിലായത്. രണ്ട് ദിവസം മുന്പാണ് റുബൈദയെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത്.