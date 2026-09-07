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  4. M A Baby supports Pinarayi vijayan's kannur speech
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (14:48 IST)

പരാതിയും പരിഭവുമെല്ലാം കാണും, പക്ഷേ പാർട്ടിയ്ക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണം : എം എ ബേബി

M A Baby, Kerala Elections, Pinarayi vijayan, Kannur speech, CPM
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (14:49 IST)
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സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് പരാതികള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ പാര്‍ട്ടി മാറി വൊട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെ നില്‍ക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അണികള്‍ മനസിലാക്കണം. പരാതികള്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ പറയണമെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം ജനത്തിന് പറ്റിയ തെറ്റാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ കണ്ണൂര്‍ പ്രസംഗം വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എം എ ബേബിയുടെ പ്രതികരണം. കേരളത്തിലെ പാര്‍ട്ടി ആന്തരികമായ ചികിത്സയിലാണെന്നും ചവിട്ടിപിഴിയല്‍ തന്നെ വേണ്ടിവരുമെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.
 
ജനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നിന്ന് വിഷയങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് എം എ ബേബിയുടെ പ്രതികരണം.നേതൃമാറ്റമെന്നത് മാധ്യമങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച അജണ്ടയാണ്. തിരുത്തലുകളുണ്ടാകും. അതൊരു തുടര്‍ച്ചയുടെ ഭാഗമാണ്. പാര്‍ട്ടിയെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ജനം സ്വീകരിച്ചത്. ജനങ്ങള്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കാന്‍ ഇടയായ ചിലത് പാര്‍ട്ടിയില്‍ വന്നുവെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.ALSO READ: സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചാൽ നോക്കിനിൽക്കില്ല, സഭയിൽ കത്തിക്കയറി വിജയ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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