കേരളത്തിലെ എല്പിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോള്ഡര്മാര് പൂക്കളവുമായി പ്രതിഷേധം നടത്തി
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില് 52 ദിവസമായി സമരം ചെയ്യുന്ന ലോവര് പ്രൈമറി സ്കൂള് ടീച്ചര് (LPST) റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവര് തിരുവോണ ദിനത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തെ റോഡില് പരമ്പരാഗത പൂക്കളം ഒരുക്കി പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധം നടത്തി. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയില്, 'ഓള് കേരള എല്പിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോള്ഡേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ' നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധക്കാര് സമരപ്പന്തലില് വെച്ച് തന്നെ ഓണം ആഘോഷിച്ചു. സര്ക്കാര് സര്വീസില് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പകരം സമരവേദിയില് വെച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കാന് തങ്ങള് നിര്ബന്ധിതരായെന്ന് അസോസിയേഷന് സെക്രട്ടറി എസ്. വളര്മതി എഎന്ഐയോട് (ANI) പറഞ്ഞു.
'സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില് സമരം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്ന് 52-ാം ദിവസമാണ്. തെരുവില് വെച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങള്. സര്ക്കാര് സര്വീസില് പ്രവേശിച്ചിരുന്നെങ്കില്, ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഓണം ആഘോഷിക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു ഇത്. യുവാക്കള്ക്ക് ഇതുപോലെ സമരവേദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാന് പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇതെല്ലാം നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഞങ്ങള് സര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സര്ക്കാരില് നിന്ന് അനുകൂലമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.'അവര് പറഞ്ഞു.