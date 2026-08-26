  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. LPST rank holders in Kerala staged a protest with flowers
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (17:05 IST)

കേരളത്തിലെ എല്‍പിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോള്‍ഡര്‍മാര്‍ പൂക്കളവുമായി പ്രതിഷേധം നടത്തി

Kerala, Exam Anxiety, SSLC, Plus 2, Helpline
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (14:29 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില്‍ 52 ദിവസമായി സമരം ചെയ്യുന്ന ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചര്‍ (LPST) റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവര്‍ തിരുവോണ ദിനത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ റോഡില്‍ പരമ്പരാഗത പൂക്കളം ഒരുക്കി പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധം നടത്തി. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയില്‍, 'ഓള്‍ കേരള എല്‍പിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോള്‍ഡേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ' നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധക്കാര്‍ സമരപ്പന്തലില്‍ വെച്ച് തന്നെ ഓണം ആഘോഷിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പകരം സമരവേദിയില്‍ വെച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായെന്ന് അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി എസ്. വളര്‍മതി എഎന്‍ഐയോട് (ANI) പറഞ്ഞു.
 
'സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില്‍ സമരം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്ന് 52-ാം ദിവസമാണ്. തെരുവില്‍ വെച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങള്‍. സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍, ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഓണം ആഘോഷിക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു ഇത്. യുവാക്കള്‍ക്ക് ഇതുപോലെ സമരവേദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇതെല്ലാം നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രശ്‌നമാണ്. ഞങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് അനുകൂലമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.'അവര്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിലെ രജിസ്‌ട്രേഷനില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ 10.59 ലക്ഷം പേരുടെ കുറവ്

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിലെ രജിസ്‌ട്രേഷനില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ 10.59 ലക്ഷം പേരുടെ കുറവ്

കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിലെ രജിസ്‌ട്രേഷനില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ 10.59 ലക്ഷം പേരുടെ കുറവ്രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള വിമുഖതയും മറ്റ് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയെ പ്രശംസിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്; വൈറലായ വീഡിയോ എഐ ആണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍

ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയെ പ്രശംസിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്; വൈറലായ വീഡിയോ എഐ ആണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍വീഡിയോ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ആസിഫിന്റേതായി പറയപ്പെടുന്ന ശബ്ദം കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

സംഘടന സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും, പുതിയ ദേശീയ നേതൃത്വവും സോണൽ കമ്മിറ്റികളും പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി

സംഘടന സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും, പുതിയ ദേശീയ നേതൃത്വവും സോണൽ കമ്മിറ്റികളും പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപിനീറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ട കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി ദേശീയ തലത്തില്‍ സംഘടനാപ്രവര്‍ത്തനം വിപുലമാക്കുന്നു. സംഘടനയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വതിനെയും സോണല്‍ കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇറാനെയൊതുക്കാൻ അമേരിക്ക, ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റിൽ പക്ഷേ പണികിട്ടിയത് ഇന്ത്യയ്ക്കും, 3 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ യുഎസ് ഉപരോധത്തിൽ

ഇറാനെയൊതുക്കാൻ അമേരിക്ക, ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റിൽ പക്ഷേ പണികിട്ടിയത് ഇന്ത്യയ്ക്കും, 3 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ യുഎസ് ഉപരോധത്തിൽതിങ്കളാഴ്ച യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസെന്റാണ് ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി വരിഞ്ഞുമുറുക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇക്കണോമിക് ഡി ഡേയ്ക്ക് തുടക്കമായതായി അറിയിച്ചത്.