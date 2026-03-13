സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്ച്ച് 2026 (20:30 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ ക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനാല് കേരളത്തിലെ നിരവധി ജില്ലകളിലെ ഇന്ത്യന് കോഫി ഹൗസ് അടുക്കളകള് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലാണ്. കേരളത്തില് കോഫിഹാസ് ശൃംഖല നടത്തുന്ന സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് മിക്ക ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും നിലവില് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്കുളള ഗ്യാസ്
മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. തൃശൂര് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യന് കോഫി ഹൗസ് ശൃംഖലയ്ക്ക് തൃശൂര് മുതല് തെക്കന് കേരളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലായി 45 ശാഖകളുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇവ ആശ്രയിക്കുന്നത്.
സിലിണ്ടറുകളുടെ ക്ഷാമം കാരണം സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ പതിവ് ഭക്ഷണം മെനുവില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം മാനേജ്മെന്റ് പരിഗണിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില് ഫുള് മീല്സിന് പകരം ചില ഔട്ട്ലെറ്റുകള് താല്ക്കാലിക ബദലായി ബിരിയാണി വിളമ്പിയേക്കാം.
പാചക സമയങ്ങളില് ഗ്യാസ് ഉപയോഗം ലാഭിക്കുന്നതിനായി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കും 3 മണിക്കും ഇടയില് ചായയും കാപ്പിയും വിതരണം നിര്ത്തിവയ്ക്കാനും പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
45 ഇന്ത്യന് കോഫി ഹൗസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകള്ക്ക് സാധാരണ പ്രവര്ത്തനം നിലനിര്ത്താന് പ്രതിമാസം 5,000 എല്പിജി സിലിണ്ടറുകള് ആവശ്യമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. സിലിണ്ടര് വിതരണം അടിയന്തരമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹകരണ സംഘം പാചക വാതക വിതരണ കമ്പനിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തടസ്സമില്ലാത്ത ഗ്യാസ് വിതരണം അത്യാവശ്യമാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യന് കോഫി ഹൗസ് നടത്തുന്ന ആശുപത്രി കാന്റീനുകള് തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അവര് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് സിലിണ്ടറുകള് വിതരണം ചെയ്യുന്നതുവരെ അവശ്യ സേവനങ്ങള് നിലനിര്ത്താന് ഔട്ട്ലെറ്റുകള് നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായി പ്രവര്ത്തിക്കും.