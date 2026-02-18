ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

Kerala Rain: ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ന്യൂനമർദ്ദം; കേരളത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ മഴ സാധ്യത

kerala Rain
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:27 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭൂമധ്യരേഖ മേഖലയിലും തെക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തും ന്യൂനമര്‍ദ്ദം നിലനില്‍ക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി ഫെബ്രുവരി 18-ഓടെ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ അതീവ ജാഗ്രത നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇതോടൊപ്പം, തെക്കന്‍ കേരള തീരത്തോട് ചേര്‍ന്ന തെക്കുകിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലില്‍ സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 0.9 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ ഒരു ചക്രവാതച്ചുഴിയും സജീവമായിട്ടുണ്ട്.ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി ഫെബ്രുവരി 19 മുതല്‍ 21 വരെ കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില്‍ നേരിയ മുതല്‍ ഇടത്തരം മഴ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 20, 21 തീയതികളില്‍ ഇടുക്കി ജില്ലയിലും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.


ഫെബ്രുവരി 17-ന് കേരള-കര്‍ണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഫെബ്രുവരി 17 മുതല്‍ 21 വരെ തെക്കു-പടിഞ്ഞാറന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍, ശ്രീലങ്കന്‍ തീരം, ഗള്‍ഫ് ഓഫ് മാന്നാര്‍, കന്യാകുമാരി മേഖല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 35-45 കിലോമീറ്റര്‍, ചിലപ്പോള്‍ 55 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാല്‍ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ഈ പ്രദേശങ്ങളില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :