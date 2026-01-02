സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 2 ജനുവരി 2026 (10:09 IST)
സീരിയല് നടന് സിദ്ധാര്ത്ഥ പ്രഭുവിന്റെ വാഹനം ഇടിച്ചിട്ട ലോട്ടറി വില്പ്പനക്കാരന് മരിച്ചു. 60കാരനായ തങ്കരാജാണ് മരിച്ചത്. ഇയാള് ഒരാഴ്ചയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഡിസംബര് 24 വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. കോട്ടയം ഭാഗത്തുനിന്നെത്തിയ സിദ്ധാര്ത്ഥ് ഓടിച്ച കാര് വിവിധ വാഹനങ്ങളില് ഇടിച്ച ശേഷം ലോട്ടറി വില്പനക്കാരനായ തങ്കരാജിനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു നടന്. പിന്നാലെ സിദ്ധാര്ത്ഥ് പ്രഭുവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തങ്കരാജ് മരിച്ച സാഹചര്യത്തില് നടനെതിരെ കൂടുതല് വകുപ്പ് ചുമത്തും. വൈദ്യ പരിശോധനയില് മദ്യപിച്ചതായി വ്യക്തമായതിനെ തുടര്ന്ന് പോലീസ് സിദ്ധാര്ദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിരുന്നു. വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലും എടുത്തിരുന്നു.