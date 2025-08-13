തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പേരു ചേർക്കാൻ 29.81 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ

എ കെ ജെ അയ്യർ|
Last Modified ബുധന്, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (16:20 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരു ചേർക്കുന്നതിനായി ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 29.81 ലക്ഷം അപേക്ഷകളാണ്. ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയേറെ പേരുടെ അപേക്ഷകൾ എത്തുന്നത്.
അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിക്ക് രണ്ടാഴ്ചമാത്രമാണ് . ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് അന്തിമ പട്ടിക പുറത്തിറക്കും. ഇതിനൊ പ്പം ആറ് ലക്ഷത്തോളം മറ്റു അപേക്ഷകളുമുണ്ട്.
തിരുത്തലിന് ഉൾപ്പെടെ ആകെ 3598257 അപേക്ഷകൾ ഉള്ളപ്പോൾ പട്ടികയിൽ നിന്നു പേരു നീക്കുന്നതിനായി 416700 അപേക്ഷകൾ ആണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് 23 നാണ് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്.