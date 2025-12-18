തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള അധ്യക്ഷന്‍, ഉപാധ്യക്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 26നും 27നും നടക്കും

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
2025 ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഡിസംബര് 21 ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള അധ്യക്ഷന്, ഉപാധ്യക്ഷന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയും സമയവും സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഉത്തരവായി. മുന്സിപ്പല് കൗണ്സിലുകളിലെയും കോര്പ്പറേഷനുകളിലെയും ചെയര്പേഴ്സണ്, മേയര് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസം. 26 ന് രാവിലെ 10.30നും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്പേഴ്സണ്, ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2.30നും നടത്തും.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസം. 27ന് രാവിലെ 10.30നും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക്ശേഷം 02.30നും നടക്കും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോര്പ്പറേഷന് എന്നിവയില് വരണാധികാരികളായി ജില്ലാ കളക്ടര്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വരണാധികാരികള്ക്കാണ് ഇതിനുള്ള ചുമതല. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് ഇതിനായി വരണാധികാരികളെ പ്രത്യേകം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതത് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ചേരുന്ന അംഗങ്ങളുടെ യോഗത്തില് വച്ച് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ ഒരാള് നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യേണ്ടതും മറ്റൊരാള് പിന്താങ്ങേണ്ടതുമാണ്. നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടയാള് യോഗത്തില് ഹാജരായിട്ടില്ലെങ്കില് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാകുന്നതിനുള്ള അയാളുടെ സമ്മതപത്രം ഹാജരാക്കണം. ഒരാള് ഒന്നില് കൂടുതല് പേരുകള് നിര്ദ്ദേശിക്കാനോ, ഒന്നിലധികം പേരെ പിന്താങ്ങുവാനോ പാടില്ല. സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളില് മത്സരിക്കുന്ന ഒരംഗത്തിനെ മറ്റൊരാള് നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ പിന്താങ്ങുകയോ വേണ്ട.
ഒന്നിലധികം സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുണ്ടെങ്കില് വോട്ടെടുപ്പ് ഓപ്പണ് ബാലറ്റ് മുഖേന ആയിരിക്കും. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അംഗം ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്റെ പുറകുവശത്ത് പേരും ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തണം. ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാള് മാത്രമേ മത്സരിക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കില് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താതെ അയാള് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കും.