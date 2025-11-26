തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബാലറ്റ് പേപ്പര്‍ അച്ചടിച്ചു തുടങ്ങി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 26 നവംബര് 2025 (18:47 IST)
തദ്ദേശസ്ഥാപന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പോസ്റ്റല് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെയും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളില് പതിപ്പിക്കുന്ന ബാലറ്റ് ലേബലുകളുടെയും അച്ചടി വിവിധ സര്ക്കാര് പ്രസ്സുകളില് ആരംഭിച്ചതായി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് എ ഷാജഹാന് അറിയിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്, മുന്സിപ്പാലിറ്റികള്, കോര്പ്പറേഷനുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് വെള്ള നിറത്തിലും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് പിങ്ക് നിറത്തിലും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ആകാശനീല നിറത്തിലുമാണ് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളും ബാലറ്റ് ലേബലുകളും അച്ചടിക്കുന്നത്.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുള്ള നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളില് ബാലറ്റ് പേപ്പര്, വോട്ടിംഗ് മെഷീനില് പതിപ്പിക്കുന്ന ബാലറ്റ് ലേബല് എന്നിവയില് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ പേര് തമിഴ്/കന്നട ഭാഷകളില് കൂടി ചേര്ക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട. ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളില് ഭാഷാന്യൂനപക്ഷ വോട്ടര്മാരുളള വാര്ഡുകളില് മലയാളത്തിന് പുറമേ തമിഴിലും, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഭാഷാന്യൂനപക്ഷ വോട്ടര്മാരുളള വാര്ഡുകളില് കന്നഡ ഭാഷയിലുമാണ് പേരുകള് ഉള്പ്പെടുത്തുക.
തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ വലിയശാല, കരമന വാര്ഡുകളില് തമിഴിലും കാസര്കോട് മുന്സിപ്പാലിറ്റിയിലെ 18 വാര്ഡുകളില് കന്നഡയിലുമാണ് വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തുക.