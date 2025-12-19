ഭരണം പിടിക്കല്‍ ഇപ്പോഴും അത്ര എളുപ്പമല്ല; തദ്ദേശ വോട്ടുകണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ യുഡിഎഫിനു 71 സീറ്റ് മാത്രം

രേണുക വേണു|
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടുകണക്കില് യുഡിഎഫിനു ലീഡുള്ളത് 71 നിയമസഭാ സീറ്റുകളില്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കിയ കണക്കിലാണ് യുഡിഎഫിനു കേവല ഭൂരിപക്ഷം പ്രവചിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ഡിഎഫിനു വലിയ ആധിപത്യം ഉണ്ട്. ആകെയുള്ള 14 സീറ്റില് 12 എണ്ണവും എല്ഡിഎഫിനു ജയിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം. ബിജെപിക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകള് ജയിക്കാന് കഴിഞ്ഞേക്കും. യുഡിഎഫിനു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സീറ്റ് പോലും ഈ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ലഭിക്കില്ല.
എറണാകുളത്ത് യുഡിഎഫ് 14 സീറ്റുകള് വരെ നേടാം. എല്ഡിഎഫിനു പൂജ്യം എന്നാണ് തദ്ദേശ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പറയുന്നത്. മലപ്പുറത്താണ് യുഡിഎഫ് വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കുക. ജില്ലയിലെ 16 സീറ്റുകളും യുഡിഎഫ് നേടിയേക്കാം. ബിജെപിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും സീറ്റുകള് ലഭിച്ചേക്കില്ല.
10 വര്ഷം ഭരണം പൂര്ത്തിയാക്കാന് പോകുന്ന എല്ഡിഎഫിനു തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടുകണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇപ്പോഴും 67 സീറ്റുകള് വരെ ജയിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്.