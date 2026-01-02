വെള്ളി, 2 ജനുവരി 2026
പുതുവര്‍ഷ തലേന്ന് വിറ്റത് 125 കോടിയുടെ മദ്യം; കോടിപതിയായി കടവന്ത്ര ഔട്‌ലെറ്റ്

അതേസമയം 2024 ഡിസംബര്‍ 31ന് മദ്യ വില്‍പ്പന 108.71 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 16.93 കോടി രൂപയുടെ അധിക വില്പനയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 2 ജനുവരി 2026 (09:41 IST)
പുതുവര്‍ഷ തലേന്ന് വിറ്റത് ബെവറേജസ് കോര്‍പറേഷന്‍ വിറ്റത് 125 കോടിയുടെ മദ്യം. ഔട്‌ലെറ്റുകളിലും വെയര്‍ ഹൗസുകളിലുമായാണ് 125.64 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം ബീവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വിറ്റത്. ഡിസംബര്‍31നാണ് ഇത്രയും മദ്യം വിറ്റത്. അതേസമയം 2024 ഡിസംബര്‍ 31ന് മദ്യ വില്‍പ്പന 108.71 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 16.93 കോടി രൂപയുടെ അധിക വില്പനയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

കടവന്ത്ര ഔട്‌ലെറ്റ് 1.17 കോടി രൂപ വില്പന നടത്തി. ഏകകോടിപതിയാണ് കടവന്ത്ര. രണ്ടാംസ്ഥാനത്തുള്ള പാലാരിവട്ടം 95.09 ലക്ഷം കളക്ട് ചെയ്തു. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എടപ്പാള്‍ ആണ്. 82.86 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തത്. ഏറ്റവും പിന്നില്‍ തൊടുപുഴ കഞ്ഞിക്കുഴി ഔട്ട്‌ലെറ്റാണ്. 4.6 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചത്.


