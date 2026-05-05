ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (09:14 IST)
അവകാശവാദങ്ങള്ക്കൊന്നുമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന് പാര്ട്ടി തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും വിഡി സതീശന്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തില് അഭിപ്രായങ്ങള് നടത്തുന്നില്ലെന്നും പാര്ട്ടി പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. എന്നെ ഏല്പ്പിച്ച ജോലി ഞാന് നന്നായി പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ആത്മവിശ്വാസവും അഭിമാനവും എനിക്കുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സര്ക്കാര് രൂപീകരണത്തില് എഐസിസി കൂടിയാലോചന ഇന്ന്. മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനത്തില് ഓരോ എംഎല്എയുടെയും എംപിമാരുടെയും പ്രധാന ജനപ്രതിനിധികളുടെ നിലപാട് തേടുന്നതിനായി പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരെ ഇന്ന് തന്നെ നിയോഗിച്ചേക്കും എന്നാണ് വിവരം. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തില് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് പാര്ട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഭൂരിഭാഗം എംഎല്എമാരുടെയും പിന്തുണ ഞങ്ങള്ക്കുണ്ട് എന്നാണ് കെസി വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് എംഎല്എമാരുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് വീഡ സതീശന് വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട്. ഘടകകക്ഷികളെ കൂടെ നിര്ത്തി കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങള്ക്കാണ് സതീശന് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നത്.