ഞായര്‍, 19 ഏപ്രില്‍ 2026
വേനൽ കടുത്തതോടെ കുതിച്ചുയർന്ന് ചെറുനാരങ്ങ വില, കിലോ വില 200 രൂപയായി

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ഞായര്‍, 19 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:23 IST)
രണ്ടരക്കിലോ ചെറുനാരങ്ങയുടെ വില 200 രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. വേനല്‍ക്കാലം ചുട്ടുപൊള്ളിച്ചുതുടങ്ങിയതോടെയാണ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നത്. ഒരു മാസം മുന്‍പ് 70 രൂപയ്ക്കും 100 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലായിരുന്നു ചെറുനാരങ്ങ വില. വേനല്‍ കടുത്തതോടെ നാരങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാര്‍ കൂടിയതും വരവ് കുറഞ്ഞതുമാണ് വിലകൂടാന്‍ ഇടയാക്കിയത്.


വിഷുത്തലേന്ന് 180 രൂപയിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ വില ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. വരവ് കുറഞ്ഞതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിലും വില കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതായി വ്യാപാരികള്‍ പറയുന്നു. അയല്‍ സംസ്ഥാനമായ കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രധാനമായും ചെറുനാരങ്ങ എത്തുന്നത്.


