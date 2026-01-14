ലീഗിന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്, യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകണമെന്ന് പി കെ ഫിറോസ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 14 ജനുവരി 2026 (17:20 IST)
സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയത്തില് ലീഗ് കൂടുതല് യുവാക്കള്ക്ക് അവസരം നല്കണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ്. ലീഗിന് കൂടുതല് സീറ്റിന് അര്ഹതയുണ്ടെന്നും മുന്നണി ബന്ധത്തെ ബാധിക്കാതെ ഇക്കാര്യം യുഡിഎഫില് ഉന്നയിക്കുമെന്നും പികെ ഫിറോസ്. 3 ടേം നയം നിയമസഭ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിലും നടപ്പിലാക്കണമെന്നും വിജയസാധ്യത എന്ന മാനദണ്ഡം മാത്രമാകണം സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയത്തിലുണ്ടാകേണ്ടതെന്നും പി കെ ഫിറോസ് പറഞ്ഞു.
വിജയിക്കാനായി സീറ്റ് വെച്ചുമാറുന്നതില് തെറ്റില്ല. മുന്നണിയില് പുതിയ കക്ഷികള് എത്തിയാല് ലീഗും വിട്ട് വീഴ്ച ചെയ്യും. ഇത്തവണ വനിതാ അംഗം നിയമസഭയിലുണ്ടാകും. ലീഗ് വനിതാ സ്ഥാനാര്ഥിക്ക് വിജയം മുന്നണി ഉറപ്പാക്കും. യുഡിഎഫിനെതിരായ വര്ഗീയ പ്രചാരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും എ കെ ബാലന് വര്ഗീയത പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരമാണെന്നും പി കെ ഫിറോസ് പറഞ്ഞു.
നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് പത്തോളം പുതുമുഖങ്ങള് ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാര്ഥികളാകുമെന്നാണ് വിവരം. എംഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായ പികെ നവാസ് അടക്കമുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.