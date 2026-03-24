സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (16:39 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നടന് മോഹന്ലാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന് സര്ക്കാര് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതായി വിവരം. അഭിമുഖത്തിന് 11,21,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചു. മുഴുവന് തുകയും സര്ക്കാര് ഫണ്ടില് നിന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ആര്ടിഐയില് പറയുന്നു. എന്നാല്
സര്ക്കാര് സൗകര്യങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആര്ടിഐ പകര്പ്പില് പറയുന്നു. തിരുവല്ല സ്വദേശിയായ റിജോ വള്ളംകുളം ആണ് ആര്ടിഐ രേഖ പുറത്തിറക്കിയത്.
'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവര്' എന്നാണ് അഭിമുഖത്തിന്റെ പേര്. ക്ലിഫ് ഹൗസില് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അഭിമുഖം ചിത്രീകരിച്ചത്. അഭിമുഖത്തിന്റെ ടീസര് വ്യാപകമായി ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഉള്ളടക്കം. എന്നാല്പ്രതിപക്ഷം അഭിമുഖത്തെ ഒരു പിആര് സ്റ്റണ്ട് ആയി പരിഹസിച്ചു. മോഹന്ലാലും പിണറായിയും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധമാണ് അഭിമുഖത്തിന് പിന്നിലെന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രതികരണം.
പ്രശസ്ത സംവിധായകന് ടി കെ രാജീവ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അഭിമുഖത്തിന് പിന്നില്. നടന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോള് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില് പിണറായി വിജയന് അത്തരമൊരു പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് മോഹന്ലാലിന് സൂചന നല്കുകയും മോഹന്ലാല് സന്തോഷത്തോടെ അത് സമ്മതിക്കുകയുമായിരുന്നു. 2011 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുമായി മോഹന്ലാല് മുമ്പ് ഇത്തരമൊരു അഭിമുഖം നടത്തിയിരുന്നു.