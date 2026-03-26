മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്നതിൽ യുഡിഎഫിൽ അനൈക്യമില്ല, കോൺഗ്രസ് തീരുമാനത്തെ ലീഗ് പിന്തുണയ്ക്കും: പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

സംസ്ഥാനത്ത് സിപിഎം- ബിജെപി ഡീല്‍ ഉണ്ടായാലും യുഡിഎഫ് അതിനെ മറികടക്കുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:50 IST)
മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് യുഡിഎഫിനുള്ളില്‍ അനൈക്യമില്ലെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. നിയമസഭ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കോണ്‍ഗ്രസ് ആരെ നിശ്ചയിച്ചാലും ലീഗ് പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനത്ത് സിപിഎം- ബിജെപി ഡീല്‍ ഉണ്ടായാലും യുഡിഎഫ് അതിനെ മറികടക്കുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

മഞ്ചേശ്വരത്ത് എസ്ഡിപിഐ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തി മതേതര വോട്ട് ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വോട്ട് ഭിന്നിച്ചു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം യുഡിഎഫ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. അതേസമയം യു പ്രതിഭ എംഎല്‍എയെ അധിക്ഷേപിച്ച ലീഗ് നേതാവിനെതിരെ പാര്‍ട്ടി നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നും ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ ലീഗ് വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.



