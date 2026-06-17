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സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി കെഎസ്ഇബി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങള് വീണ്ടും ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതായി കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്ഡ് (കെഎസ്ഇബി) അറിയിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 6 മുതല് അര്ദ്ധരാത്രി 12 വരെയാകും നിയന്ത്രണങ്ങള്. ജൂണ് 30 വരെ ഇത് തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പവര് എക്സ്ചേഞ്ചുകള് വഴി ലഭ്യമാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ കുറവും സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തതുമാണ് തീരുമാനം അനിവാര്യമാക്കിയത്.
മഴയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞത് ജലവൈദ്യുത ഉല്പാദനത്തെ ബാധിച്ചു. ഇത് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്താന് അധികാരികളെ നിര്ബന്ധിതരാക്കി.
എല് നിനോ പ്രതിഭാസം ശക്തിപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്തുടനീളം വൈദ്യുതി ലഭ്യത കുറയാന് കാരണമായതായി കെഎസ്ഇബി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന് സ്വന്തം ഉല്പാദന സൗകര്യങ്ങളില് നിന്നും കേന്ദ്ര ഗ്രിഡില് നിന്നുള്ള വിഹിതത്തില് നിന്നും വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നത് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജൂണ് 30 വരെ സംസ്ഥാനം 900 മെഗാവാട്ട് വരെ കമ്മി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.