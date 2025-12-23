കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷം, തീരുമാനം വൈകുന്നു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസംബര് 2025 (12:46 IST)
കൊച്ചി: കൊച്ചി നഗരസഭയില് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിട്ടും, മേയര് സ്ഥാനാര്ഥി ആരാകണമെന്ന കാര്യത്തില് കോണ്ഗ്രസിനുള്ളില് തര്ക്കം തുടരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അധികാര രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വേഗത്തില് നീങ്ങേണ്ട സമയത്ത് പാര്ട്ടിക്കുള്ളിലെ തര്ക്കങ്ങള് കാരണം തീരുമാനം നീളുകയാണ്. കൊച്ചി നഗരസഭയില് നിര്ണായക സ്വാധീനം പുലര്ത്തുന്ന ലത്തീന് കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിക്ക് മേയര് പദവി നല്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഒരു വിഭാഗം ഉയര്ത്തുന്നത്. അതേസമയം സംഘടനാപരമായ പരിഗണനയും ഭരണപരിചയവുമെല്ലാം കണക്കാക്കി സീനിയര് നേതാവായ ദീപ്തി മേരി വര്ഗീസിനെ മേയര് സ്ഥാനാര്ഥിയായി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം. കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വവും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് പുലര്ത്തുന്നത്.
എന്നാല് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളില് ലത്തീന് കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിന് നിര്ണായക പങ്കുണ്ടെന്നത് കോണ്ഗ്രസിന് അവഗണിക്കാനാവാത്ത യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ്. ഇത് പരിഗണിച്ച് ലത്തീന് വിഭാഗത്തില് നിന്നുമുള്ള സ്ഥാനാര്ഥിയെ മേയറാക്കണമെന്നാണ് പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് നിന്നുള്ള ആവശ്യം. ഈ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്ക്ക് വഴങ്ങുന്നത് പാര്ട്ടിയുടെ വിശാല രാഷ്ട്രീയത്തെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുമെന്ന ആശങ്കയാണ് കെപിസിസിക്കുള്ളത്.
ദീപ്തിയുടെ സീനിയോറിറ്റി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായത്തിലാണ് മുതിര്ന്ന നേതാക്കള്. ഇതിനിടെ കൗണ്സിലര്മാരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഷൈനി മാത്യു, മിനിമോള് എന്നിവര്. ഈ സാഹചര്യത്തില് മേയര് സ്ഥാനം 2 ടേമായോ 3 ടേമായോ പങ്കിടണമെന്ന അഭിപ്രായവും ഉയര്ന്ന് കേള്ക്കുന്നുണ്ട്.
