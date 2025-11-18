തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പും എസ്ഐആറും ഒപ്പം പോവില്ല,ഭരണം സ്തംഭിക്കും, സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് കേരളം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 18 നവംബര് 2025 (11:24 IST)
കേരളത്തിലെ എസ്ഐആര് നടപടികള് അടിയന്തിരമായി നിര്ത്തിവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം സുപ്രീം കോടതിയില്. തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാകുന്നത് വരെ എസ്ഐആര് നടപടികള് നിര്ത്തിവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എസ്ഐആറും തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പും ഒരേ സമയം നടത്തുന്നത് ഭരണസ്തംഭനമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കോറ്റതിയില് ഫയല് ചെയ്ത റിട്ട് ഹര്ജിയില് പറയുന്നു.
കേരളത്തില് നിലവില് തദ്ദേശതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡിസംബര് 21നകം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില് പുതിയ ഭരണസമിതികള് അധികാരമേല്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി 1,76,000 ജീവനക്കാരെയും ഇതിന് പുറമെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പോലീസ് ഉള്പ്പടെ 68,000 ജീവനക്കാരെയുമാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനിടയില് എസ്ഐആര് നടപടികള്ക്കായി 25,668 ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമാണ്. ഫലത്തില് തദ്ദേശതിരെഞ്ഞെടുപ്പും എസ്ഐആറും ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണസ്തംഭനമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ ജയതിലക് സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിടുക്കത്തില് നടപ്പിലാക്കുന്ന എസ്ഐആറില് വ്യാപകമായി തെറ്റുകള് വരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.