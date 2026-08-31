അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ, ഓണാഘോഷം ഒന്നിച്ച്; അനില എന്തിന് കൊന്നു?
കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ജന, ആൻമേരി, കസ്റ്റഡിയിലായ അനില
യുഎസിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ മിൽപീറ്റസിൽ ഒരേ അപ്പാർട്മെന്റ് സമുച്ചയത്തിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് മലയാളി യുവതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത തുടരുന്നു. തൃശൂർ മണ്ണുത്തി മുടിക്കോട് തെക്കൂട്ട് ഹരിദാസിന്റെയും സുഷമയുടെയും മകൾ അഞ്ജന ഹരി (35), തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരം കാക്കനാട് ലെയ്ൻ 22 മറ്റത്ത് വീട്ടിൽ ജിജി മാത്യുവിന്റെയും പരേതയായ ബെസി ജി മാത്യുവിന്റെയും മകൾ ആൻ മേരി മാത്യു (40) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
അനില കസ്റ്റഡിയിൽ
കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ജന, ആൻ മേരി മാത്യു എന്നിവരുടെ സുഹൃത്തും അതേ അപാർട്മെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന അനിലയാണ് പ്രതി. കോട്ടയം മൂന്നിലവ് സ്വദേശിനി അനിലയെ (32) അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി മിൽപീറ്റസ് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊലപാതകങ്ങളുടെ കാരണം എന്തെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പൊലീസ് അനിലയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.
മൂവരും സുഹൃത്തുക്കൾ
കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ജനയും ആൻ മേരിയും പ്രതി അനിലയും ഒരേ അപാർട്മെന്റിലാണ് കുടുംബസമേതം താമസിക്കുന്നത്. മൂവരും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓണാഘോഷത്തിൽ ഒന്നിച്ചു പങ്കെടുക്കുകയും തിയറ്ററിൽ ഒന്നിച്ചു സിനിമ കാണാൻ പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.കൊലപാതകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
അഞ്ജനയെ അനില കാറിടിപ്പിച്ചും ആനിനെ കുത്തിയുമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പാർട്മെന്റിന്റെ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് അഞ്ജനയെ അനില കാറിടിപ്പിച്ചതിനു ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഫ്ളാറ്റിനുള്ളിൽ കുത്തേറ്റു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ആനിന്റെ ശരീരം കാണപ്പെട്ടത്. ഡിക്സൺ ലാൻഡിങ് റോഡിൽ മിൽക്രീക്ക് അപ്പാർട്മെന്റ്സിലായിരുന്നു മൂന്നു യുവതികളും കുടുംബസമേതം താമസം. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു 12 മണിയോടെ അപ്പാർട്മെന്റിന്റെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള എസ്യുവി ഒരു യുവതിയെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയ ശേഷം കടന്നുകളയുന്നതു ദൃക്സാക്ഷികൾ കണ്ടിരുന്നു. വണ്ടിയോടിച്ചതും സ്ത്രീയാണെന്നു താമസക്കാർ മിൽപീറ്റസ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അഞ്ജന മരിച്ചനിലയിൽ ആയിരുന്നു. സമീപത്തെ മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ നീല എസ്യുവി മുൻഭാഗം തകർന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്നതും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണത്തിൽ അനിലയാണ് വണ്ടിയോടിച്ചതെന്ന് പൊലീസിന് വ്യക്തമായി. അഞ്ജന കൊല്ലപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ് ആനിന്റെ ഭർത്താവ് കോട്ടയം ചിങ്ങവനം പള്ളത്ര വീട്ടിൽ ജേക്കബ് ഫ്ലാറ്റിലെത്തി നോക്കുമ്പോഴാണ് കുത്തേറ്റു ചോര വാർന്ന് ആൻ മരിച്ചുകിടക്കുന്നതു കാണുന്നത്. ആദ്യം ആനിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അഞ്ജനയെ പുറത്തേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തി കാറിടിപ്പിച്ചതാകാം എന്ന വിവരമാണ് അഞ്ജനയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കു ലഭിച്ചത്. Also Read: പകരത്തിന് പകരം; യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് ഇറാൻ, വീണ്ടും യുദ്ധം?