വ്യാഴം, 23 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
നവംബര്‍ ഒന്നിന് കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത സംസ്ഥാനമാകും

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അതിദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്ന് ദി ഹിന്ദു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Pinarayi Vijayan
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (17:38 IST)
2025 നവംബര്‍ 1 ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന
പരിപാടിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഔദ്യോഗികമായി സംസ്ഥാനത്തെ അതിദാരിദ്ര്യത്തില്‍ നിന്ന് മുക്തമാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ കേരളം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അതിദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്ന് ദി ഹിന്ദു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പ്രമുഖ നടന്മാരായ മോഹന്‍ലാല്‍, മമ്മൂട്ടി, കമല്‍ഹാസന്‍ എന്നിവര്‍ ചടങ്ങില്‍ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പറഞ്ഞു. 2021 ലെ നീതി ആയോഗ് പഠനമനുസരിച്ച്, മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 0.7% മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് കേരളത്തിലാണുള്ളത്.

ഒരു കുടുംബം പോലും പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ഈ വിഭാഗത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലും ഉയര്‍ത്തുന്നതിലും സര്‍ക്കാര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. ഈ നേട്ടത്തോടെ, കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്നും രാജേഷ് പറഞ്ഞു.


