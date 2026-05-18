21 അംഗ മന്ത്രിസഭ, ടീം വിഡിഎസ് ഇന്ന് രാവിലെ 10ന് സത്യപ്രതിജ്ഞയേൽക്കും

വിഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 21 അംഗ മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് സെന്ട്രല് സ്റ്റേഡിയത്തില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി അധികാരമേല്ക്കും. 2 വനിതാമന്ത്രിമാര്, യുവനിരയ്ക്ക് കൂടുതല് പ്രാതിനിധ്യം എന്നിവയാണ് വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാരിന് എടുത്തുപറയാനുള്ളത്. രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ ആര്ലേക്കര് സത്യവാചകം ചൊല്ലികൊടുക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കമുള്ള 21 മന്ത്രിമാരുടെയും പട്ടിക ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 5ന് ലോക്ഭവനിലെത്തി വി ഡി സതീശന് കൈമാറിയിരുന്നു.
അനൂപ് ജേക്കബും മാണി സി കാപ്പനും മന്ത്രിസ്ഥാനം ടേം വ്യവസ്ഥയില് പങ്കുവെയ്ക്കും. അനൂപ് ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നാണ് തീരുമാനം. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മുസ്ലീം ലീഗിലും ടേം വ്യവസ്ഥയേര്പ്പെടുത്തി. കോഴിക്കോടിന് മന്ത്രിസ്ഥാനമില്ലാത്തതിനാല് രണ്ടര വര്ഷം കഴിഞ്ഞ് പാറക്കല് അബ്ദുള്ളയെ മന്ത്രിയാക്കുമെന്ന് ലീഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.ആരാണ് ഒഴിയേണ്ടതെന്ന് ലീഗ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
മന്ത്രിമാര് ഇവര്
വി ഡി സതീശന്
രമേശ് ചെന്നിത്തല
ലെ മുരളീധരന്
സണ്ണി ജോസഫ്
എ പി അനില്കുമാര്
പി സി വിഷ്ണുനാഥ്
ബിന്ദുകൃഷ്ണ
എം ലിജു
റോജി എം ജോണ്
ടി സിദ്ദിഖ്
ഒ ജെ ജനീഷ്
കെ എ തുളസി
പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
പി കെ ബഷീര്
എന് ഷംസുദ്ദീന്
കെ എം ഷാജി
അബ്ദുള് ഗഫൂര്
സി പി ജോണ്
ഷിബു ബേബി ജോണ്
അനൂപ് ജേക്കബ്
മോന്സ് ജോസഫ്
21 അംഗ മന്ത്രിസഭയില് മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം 16 പേര് പുതുമുഖങ്ങളാണ്. പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ പരിചയസമ്പന്നര്. കെ മുരളീധരന്, എ പി അനില്കുമാര്, ഷിബു ബേബി ജോണ്, അനൂപ് ജേക്കബ്, മോന്സ് ജോസഫ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാവരും തന്നെ പുതുമുഖങ്ങളാണ്.