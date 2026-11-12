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  4. Kerala SSLC Exams from March 1 to 30; Results Likely in First Week of May
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (21:38 IST)

സംസ്ഥാനത്ത് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ മാർച്ച് ഒന്നുമുതൽ 30 വരെ; ഫലം മേയ് ആദ്യവാരം

SSLC Exams
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (21:25 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പൊതുപരീക്ഷകളുടെ തീയതികള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ്. എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച് മാര്‍ച്ച് 30-നാകും അവസാനിക്കുക. പരീക്ഷാഫലം മേയ് ആദ്യവാരത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
 
ഇതോടൊപ്പം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി (പ്ലസ് ടു) പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് രണ്ടിന് ആരംഭിച്ച് മാര്‍ച്ച് 30-ന് പൂര്‍ത്തിയാകും. പരീക്ഷകള്‍ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
 
മൂല്യനിര്‍ണയം വേഗത്തിലാക്കാന്‍ നടപടി
 
പരീക്ഷകള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൂല്യനിര്‍ണയ ക്യാമ്പുകള്‍ വേഗത്തിലാക്കാനാണ് വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി ഉപരിപഠന പ്രവേശന നടപടികള്‍ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാത്ത വിധം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ സാധിക്കും.
 
പരീക്ഷകളുടെ വിഷയം തിരിച്ചുള്ള വിശദമായ ടൈംടേബിളും, പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഔദ്യോഗിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉടന്‍ പുറത്തിറക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ ക്രമീകരിക്കാന്‍ സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുക.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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