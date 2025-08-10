ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

അർജന്റീന ടീം സന്ദർശനം, മാധ്യമങ്ങൾ വസ്തുതകൾ മനസിലാക്കാതെ വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് കായികമന്ത്രി

കായികമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിലാണ് വസ്തുതകള്‍ മനസിലാക്കാതെയാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.

Abdurahiman, Argentina
Abdurahiman, Argentina
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (09:05 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ അര്‍ജന്റീന ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിന്റെ കേരള സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങള്‍ വസ്തുതകള്‍ മനസ്സിലാക്കാതെയും ദുരുദ്ദേശത്തോടെയുമാണെന്ന് കായികമന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാന്‍. കായികമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിലാണ് വസ്തുതകള്‍ മനസിലാക്കാതെയാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.


അര്‍ജന്റീന ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ (AFA) ഇതുവരെ ടീം കേരളത്തില്‍ സൗഹൃദമത്സരത്തിന് വരില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലെ കരാര്‍ പ്രകാരം ടീം 2025 ഒക്ടോബറില്‍ എത്തേണ്ടതാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച സ്‌പോണ്‍സര്‍, റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതിയോടെ AFAയ്ക്ക് മാച്ച് ഫീ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, AFA കഴിഞ്ഞിടെ സന്ദര്‍ശനം 2026-ലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, അത് സര്‍ക്കാര്‍ നിരസിച്ചു.മെസിയെയും സംഘത്തെയും കൊണ്ടുവരാന്‍ 100 കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ആദ്യം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവില്‍ ടീം വരുന്നതല്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ, 'മന്ത്രി വിദേശയാത്രക്ക് 13 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു' എന്ന രീതിയിലുള്ള തെറ്റായ പ്രചാരണമാണ് പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായത്. കേന്ദ്ര കായിക, വിദേശ, ധന മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ തന്നെയാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

AFA ഭാരവാഹികളുമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയതിന് ശേഷം, സ്‌പെയിനിലെ മാഡ്രിഡില്‍ നേരിട്ടു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും, തുടര്‍ന്ന് AFA-യും സ്‌പോണ്‍സറും കരാറില്‍ എത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ചര്‍ച്ചകളില്‍, അര്‍ജന്റീന സോക്കര്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ കേരളത്തില്‍ തുടങ്ങുക, കായിക പരിശീലന അക്കാദമികള്‍ സ്ഥാപിക്കുക, നമ്മുടെ പരിശീലകര്‍ക്ക് വിദേശ പരിശീലനം നല്‍കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി. അര്‍ജന്റീന ടീമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് പുറമേ, സ്‌പെയിന്‍ ലാ ലിഗയും സ്‌പെയിന്‍ ഹയര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍യും സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചര്‍ച്ചകളും നടന്നു. കായിക വൈദഗ്ധ്യ വികസനം, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സയന്‍സ്, ഗവേഷണം, കായിക രംഗത്തെ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂള്‍ കരിക്കുലം പുതുക്കല്‍, പാരാ ഫുട്‌ബോള്‍, സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവയും ചര്‍ച്ചാവിഷയങ്ങളായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ കായിക നയം പ്രകാരം, 200 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള കായിക വിപണി അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ മൂന്നിരട്ടിയാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 2024 ജനുവരിയില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര കായിക ഉച്ചകോടി നടത്തി, 8 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുത്തു. 2025-26 സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ 8.4 കോടി രൂപ വിദേശ സഹകരണത്തിന് ഉള്‍പ്പെടെ ചെലവഴിക്കാന്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കേരളം നേരത്തെ തന്നെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി കായികരംഗത്ത് സഹകരിക്കുന്നു - നെതര്‍ലാന്‍ഡ്സ് ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷനുമായി പരിശീലകര്‍ക്കുള്ള റിഫ്രഷര്‍ കോഴ്‌സുകള്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ വിക്ടോറിയ സര്‍വകലാശാലയുമായി പരിശീലന പദ്ധതികള്‍, ഇറ്റലിയിലെ എ സി മിലാന്‍ ക്ലബുമായി ചേര്‍ന്ന് ജി വി രാജ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂളില്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ അക്കാദമി, ക്യൂബയുമായി ചേര്‍ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ് ടൂര്‍ണമെന്റ് എന്നിവ അതിലടങ്ങും.

കേരളത്തെ ആഗോള ഫുട്‌ബോള്‍ ഹബ്ബാക്കുക എന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഗോള്‍ പദ്ധതി വഴി 5 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുകയും, വനിതകള്‍ക്കായി 2 അക്കാദമികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 3 സര്‍ക്കാര്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ അക്കാദമികള്‍ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.മെസിയെയും സംഘത്തെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അര്‍ജന്റീന ടീമിന്റെ വരവ് കേരളത്തിലെ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായിരിക്കും. അവരുടെ സാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കായികരംഗത്തും ടൂറിസം മേഖലയിലും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയിലും വന്‍ പ്രചോദനം നല്‍കുമെന്നും മന്ത്രി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :