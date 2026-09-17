സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 28 ശതമാനം മഴയുടെ കുറവ്, അതികഠിനമായ ചൂട് തുടരുന്നു
സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ് 1 മുതല് സെപ്റ്റംബര് 17 വരെയുള്ള കാലയളവില് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 28 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവെന്ന് കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്ക്. ഏറ്റവും കൂടുതല് മഴയില് കുറവുണ്ടായത് വയനാട്ടിലാണ്. 54 ശതമാനം മഴയുടെ കുറവാണ് വയനാട്ടിലുണ്ടായത്. കോട്ടയത്ത് മുന് വര്ഷത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് 47 ശതമാനം മഴക്കുറവാണുണ്ടായത്.
എല്നിനോ പ്രതിഭാസമാണ് ഇത്തവണ കേരളത്തില് കാലാവസ്ഥ ദുര്ബലമാകാന് കാരണമായത്. ഇതിന് പുറമെ സംസ്ഥാനത്ത് കടുത ചൂടും തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ പുനലൂരില് 37 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് ചൂടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് 35.4 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം വരും ദിവസങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം.