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രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുത്, പവർകട്ടിന് കാരണം വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി: സണ്ണി ജോസഫ്
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയേയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില് വന്നതുകൊണ്ടല്ല വൈദ്യുതനിയന്ത്രണമെന്നും രാജ്യമെമ്പാടും നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണിതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. കടുത്ത ചൂടിന് പിന്നാലെ മഴയുടെ അളവില് കുറവുണ്ടായത് മൂലം ഉത്പാദനത്തിലുണ്ടായ ഇടിവുമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാനകാരണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
രാത്രികാലങ്ങളില് വൈദ്യുതിയുടെ അനാവശ്യമായ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും എസി താപനില 25 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസില് ക്രമീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാത്രികാലങ്ങളില് അയണ് ബോക്സ്, മോട്ടോറുകള് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി പകല് സമയത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നും കടകളിലും വീടുകളിലും അനാവശ്യമായ ലൈറ്റുകള് പ്രകാശിപ്പിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി നിര്ദേശിച്ചു.
മുന്പ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി തിരിച്ചുനല്കേണ്ട കാലമാണ് മണ്സൂണ് കാലം. ഉത്പാദനക്കുറവ് മൂലം അതിനും തടസ്സങ്ങള് നേരിടുകയാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തില് കൂടുതല് പ്രതിവിധികള് കണ്ടെത്താനുള്ള ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.