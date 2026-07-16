  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Kerala Power crisis 2026 Dont politicize says minister sunny joseph
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (11:45 IST)

രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുത്, പവർകട്ടിന് കാരണം വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി: സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala power crisis, KSEB power cut, El Niño Kerala, Kerala electricity shortage, Kerala load shedding 2026, monsoon failure Kerala, KSEB power restriction June 2026
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (11:46 IST)
google-news
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയേയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ വന്നതുകൊണ്ടല്ല വൈദ്യുതനിയന്ത്രണമെന്നും രാജ്യമെമ്പാടും നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണിതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. കടുത്ത ചൂടിന് പിന്നാലെ മഴയുടെ അളവില്‍ കുറവുണ്ടായത് മൂലം ഉത്പാദനത്തിലുണ്ടായ ഇടിവുമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാനകാരണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
 
രാത്രികാലങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതിയുടെ അനാവശ്യമായ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും എസി താപനില 25 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാത്രികാലങ്ങളില്‍ അയണ്‍ ബോക്‌സ്, മോട്ടോറുകള്‍ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി പകല്‍ സമയത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നും കടകളിലും വീടുകളിലും അനാവശ്യമായ ലൈറ്റുകള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു.
 
മുന്‍പ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി തിരിച്ചുനല്‍കേണ്ട കാലമാണ് മണ്‍സൂണ്‍ കാലം. ഉത്പാദനക്കുറവ് മൂലം അതിനും തടസ്സങ്ങള്‍ നേരിടുകയാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിവിധികള്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച്1 ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇനി കഫ് സിറപ്പുകൾ ലഭിക്കില്ല.

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജൂണ്‍ അവസാനത്തിലാണ്‌സംഭവിച്ചത്. ശരാശരി താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കവിഞ്ഞതെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള റോബര്‍ട്ട് കോച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ആര്‍കെഐ) വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുത്, പവർകട്ടിന് കാരണം വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി: സണ്ണി ജോസഫ്

രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുത്, പവർകട്ടിന് കാരണം വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി: സണ്ണി ജോസഫ്യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ വന്നതുകൊണ്ടല്ല വൈദ്യുതനിയന്ത്രണമെന്നും രാജ്യമെമ്പാടും നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണിതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

E20 പെട്രോള്‍ കാരണം വാഹനത്തിന് തകരാര്‍ ഉണ്ടായി; വാഹന ഉടമയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ്

E20 പെട്രോള്‍ കാരണം വാഹനത്തിന് തകരാര്‍ ഉണ്ടായി; വാഹന ഉടമയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ്പരിഹാര കമ്മീഷന്‍ ആണ് പരാതിക്കാരന് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. E20 പെട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയില്‍ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷന്‍ രാജ്യത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാണിത്.

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരും

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരുംവൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരാൻ സർക്കാർ. കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇനിയും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ആവശ്യമെന്നും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാപാര കരാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ആദ്യ ദിവസം: ഇന്ത്യ 140 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ സാധനങ്ങള്‍ സീറോ ഡ്യൂട്ടിയോടെ യുകെയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തു

വ്യാപാര കരാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ആദ്യ ദിവസം: ഇന്ത്യ 140 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ സാധനങ്ങള്‍ സീറോ ഡ്യൂട്ടിയോടെ യുകെയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തുഇന്ത്യ-യുകെ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര കരാര്‍ (സിഇടിഎ) ബുധനാഴ്ച പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യ 140 മില്യണ്‍ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി തീരുവയില്ലാതെ യുകെയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തതായി വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു.

സിലിണ്ടറുകൾ വാങ്ങാൻ ഇനി ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ വേണമെന്നില്ല, സ്വിഗ്ഗി വഴി ഡെലിവറി!

സിലിണ്ടറുകൾ വാങ്ങാൻ ഇനി ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ വേണമെന്നില്ല, സ്വിഗ്ഗി വഴി ഡെലിവറി!പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകള്‍ വീട്ടുപടിക്കല്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി സ്വിഗ്ഗിയും ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷനും തമ്മില്‍ ധാരണ. ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇ കൊമേഴ്‌സ് ആപ്പ് വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്.