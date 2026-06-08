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'മൂന്ന് വര്ഷം വരെ തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും'; സമ്മതമില്ലാതെ സ്വകാര്യ വീഡിയോകള് റെക്കോര്ഡ് ചെയ്യുന്നതും പങ്കിടുന്നതും നിരോധിച്ച് കേരള പോലീസ്
തിരുവനന്തപുരം: മുതിര്ന്ന നടന് സലിം കുമാറിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ മൊബൈല് ഫോണില് വീഡിയോ പകര്ത്താന് ശ്രമിച്ച ഡിജിറ്റല് മീഡിയ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ ചര്ച്ച ഉയര്ന്നുവരുന്നു. സലിം കുമാറിന്റെ മകന് ചന്തു വേദിയില് ആളുകളെ നേരിടുന്നതായി കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓണ്ലൈനില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്നാണ് വിവാദം കൂടുതല് ശ്രദ്ധ നേടിയത്. നടന് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ ഭാര്യയും നിര്മാതാവുമായ സുപ്രിയ മേനോനും ഓണ്ലൈന് മീഡിയകളുടെ ഈ പെരുമാറ്റത്തെ വിമര്ശിക്കുകയും ഈ പ്രവൃത്തികള് വളരെ അനുചിതമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങള് അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ റെക്കോര്ഡ് ചെയ്യുകയോ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേരള പോലീസ് ഒരു പൊതു ഓര്മ്മപ്പെടുത്തല് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ അനുമതിയില്ലാതെ പകര്ത്തുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിയമനടപടികള്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് കേരള പോലീസ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞു. അത്തരം പ്രവൃത്തികള്ക്ക് മൂന്ന് വര്ഷം വരെ തടവും 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കുമെന്ന് പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.