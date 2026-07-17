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  4. Kerala Plus One Exam Results 2026 to be Announced Today at 3 PM
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (09:29 IST)

പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, ഫലം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി മുതൽ അറിയാം

സാധാരണഗതിയില്‍ മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ ആദ്യവാരത്തോടെ പ്ലസ് വണ്‍ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടക്കാറുള്ളതാണ്.

Plus One results
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (09:32 IST)
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സംസ്ഥാനത്തെ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഒന്നാം വര്‍ഷ (പ്ലസ് വണ്‍) പൊതുപരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് results.hse.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി തങ്ങളുടെ ഫലം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
 
ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് 5 മുതല്‍ 27 വരെയുള്ള തീയതികളിലാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്ലസ് വണ്‍ പരീക്ഷകള്‍ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. സയന്‍സ്, കൊമേഴ്‌സ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീമുകളിലായി ആകെ നാല് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷയ്ക്കായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നത്.
 
സാധാരണഗതിയില്‍ മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ ആദ്യവാരത്തോടെ പ്ലസ് വണ്‍ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടക്കാറുള്ളതാണ്. ഈ വര്‍ഷവും ജൂണ്‍ 10-ന് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധി ഇതിന് തടസ്സമാവുകയായിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ അപ്രതീക്ഷിത സംഘര്‍ഷ സാഹചര്യങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ ചില പരീക്ഷകള്‍ കൃത്യസമയത്ത് നടത്താന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഈ മേഖലയില്‍ പ്രത്യേകമായി നടത്തിയ പരീക്ഷകളുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം കൂടി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും ഫലം ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
 
വിജയ മാനദണ്ഡങ്ങളും സേ പരീക്ഷയും
 
80 മാര്‍ക്കിന്റെ എഴുത്തുപരീക്ഷയും 20 മാര്‍ക്കിന്റെ ഇന്റേണല്‍ അസസ്‌മെന്റ്/പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷയും ചേര്‍ത്താണ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയില്‍ ഉയര്‍ന്ന ഉപരിപഠന യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഓരോ വിഷയത്തിനും കുറഞ്ഞത് 35 ശതമാനം മാര്‍ക്ക് വീതം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളില്‍ നിശ്ചിത മാര്‍ക്ക് നേടാന്‍ കഴിയാത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി പരീക്ഷാ വകുപ്പ് പിന്നീട് പ്രത്യേക 'സേ' പരീക്ഷയും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയും ക്രമീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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