പരിവാഹൻ ഡേറ്റ ചോരുന്നോ?..കേരളത്തിൽ ഈ വർഷം സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ നഷ്ടമായത് 420 കോടി രൂപ
വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് സൈബര് തട്ടിപ്പുകള് അതിരൂക്ഷമാകുന്നതായി കേരള പോലീസിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ട്. ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ മാത്രം സൈബര് തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ മലയാളികള്ക്ക് നഷ്ടമായത് 420 കോടി രൂപയാണെന്ന് സൈബര് ഓപ്പറേഷന്സ് ഐ.ജി പി. പ്രകാശ് വെളിപ്പെടുത്തി. സൈബര് തട്ടിപ്പുകളും അന്താരാഷ്ട്ര ഹവാല ഇടപാടുകളും തമ്മില് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരിവാഹന് വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റകള് ചോരുന്നുണ്ടെന്നും, ഇതുപയോഗിച്ച് അയക്കുന്ന വ്യാജ ലിങ്കുകള് വഴിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി ഏറ്റവും കൂടുതല് തട്ടിപ്പുകള് നടക്കുന്നതെന്നും ഐ.ജി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളിലെ ലിങ്കുകളില് യാതൊരു കാരണവശാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് പോലീസ് കര്ശന നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം കൈമാറുന്നതിനായി കോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള് 'മ്യൂള് അക്കൗണ്ടുകളായി' (Mule Accounts) വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പോക്കറ്റ് മണിക്കായി ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ കമ്മീഷനില് ആകൃഷ്ടരായി വിദ്യാര്ത്ഥികള് തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകള് തട്ടിപ്പുകാര്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് നല്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തില് അക്കൗണ്ടുകളിലെത്തുന്ന പണം പിന്നീട് ക്രിപ്റ്റോകറന്സിയായും ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെയും വെളുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
കേരളത്തിലും ഇത്തരം ചൈനീസ് സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം നല്കുന്ന കണ്ണികളുണ്ടെന്നും, മ്യൂള് അക്കൗണ്ടുകള് വഴി പണം കൈമാറുന്നതിനാല് യഥാര്ത്ഥ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ടെന്നും ഐ.ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഇത്തരം ഗുരുതരമായ സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാകരുതെന്ന് ഐ.ജി പി. പ്രകാശ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. അപരിചിത നമ്പരുകളില് നിന്ന് വരുന്ന ലിങ്കുകള് തുറക്കുകയോ ഒ.ടി.പി, പിന് നമ്പറുകള് എന്നിവ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി സംശയം തോന്നിയാല് ഉടന് തന്നെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കണമെന്നും, തട്ടിപ്പുകാരെ മുഴുവന് നിയമത്തിന് മുന്നില് കൊണ്ടുവരാന് ശക്തമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.ALSO READ: പീഡനക്കേസ് പ്രതി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യം