സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിജീവിതം വിലയിരുത്തുന്നത് ബൗദ്ധിക ദാരിദ്ര്യം, ശ്വേതാ മേനോൻ കേസിൽ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 19 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:21 IST)
കൊച്ചി: നടി
ശ്വേത മേനോനെനെതിരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്ന കേസുകള്‍ റദ്ദാക്കി കൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മാനവും വ്യക്തിത്വവും സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാനമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തി കേരള ഹൈക്കോടതി. സ്ത്രീകളെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കുപകരം വ്യക്തിജീവിതം അടിസ്ഥാനമാക്കി വിലയിരുത്തുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ ''ബൗദ്ധിക ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ'' പ്രതിഫലനമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

അശ്ലീല ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങള്‍, വേശ്യാവൃത്തി സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങള്‍, വിവരസാങ്കേതിക നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം നടിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു സ്വകാര്യപരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആര്‍. എടുത്തത്.

എന്നാല്‍ കേസ് പരിശോധിച്ച കോടതി, പരാതിയില്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്‍ സത്യമായി പരിഗണിച്ചാലും കുറ്റകരമായ നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. പരാതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സിനിമകളും പരസ്യങ്ങളും നിയമാനുസൃത സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നേടിയവയാണ്. കൂടാതെ, ലൈംഗികമായി അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടായതായി ഏതെങ്കിലും അധികാരികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വിധിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്ത്രീശക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍

സ്ത്രീശക്തീകരണം എന്നത് സ്ത്രീകളെ വിശുദ്ധയാക്കുന്നതല്ല അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും സ്വപ്നങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ബഹുമാനത്തോടെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ശക്തീകരണം.സ്ത്രീകളെ അവരുടെ പ്രൊഫഷണല്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കുപകരം വ്യക്തിപരമായ ധാരണകളിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രവണത സമൂഹത്തിന്റെ ജീര്‍ണതയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്ത്രീയെ യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ലേശകരമാകുമ്പോള്‍ സാമൂഹികമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് പിന്നെയുള്ള മാര്‍ഗം. ഇത് ബൗദ്ധിക ദാരിദ്ര്യത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. കോടതി വ്യക്തമാക്കി.


പരാതി നല്‍കുന്നതിന് പിന്നില്‍ നടിയുടെ പ്രതിഛായ കേടുവരുത്താനുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന സംശയവും കോടതിയുയര്‍ത്തി. കേസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യാതൊരു ശക്തമായ തെളിവുകളും പരാതിക്കാരന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



