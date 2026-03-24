രോഗപ്രതിരോധവും കേരളത്തിന്റെ മുന്നേറ്റവും

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (13:50 IST)
കേരളം പൊതുജനാരോഗ്യരംഗത്ത് ഇന്നത്തെ നേട്ടങ്ങളിലേക്കെത്തിയതിനു പിന്നിൽ വാക്സിനേഷൻ പോലുള്ള ഒട്ടേറെ നടപടികളുണ്ട്. പോളിയോ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ പരിപൂർണമായും കേരളത്തിൽ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് സമ്പൂർണ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെയാണ്. കുഷ്ഠവും ക്ഷയവും അഞ്ചാംപനിയും പോലുള്ള പല രോഗങ്ങളും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വാക്സിനേഷനിൽ കേരളം ഏറെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ഫലപ്രദമായ സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി. എന്നാൽ ആധുനിക കാലത്തിന്റെ പല രോഗങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും പുതു തലമുറ രോഗങ്ങളാണ്. ഇത്തരം രോഗങ്ങളിൽ പലതിനും ലോകത്ത് വാക്സിനുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വ്യാപകമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മുൻകൂട്ടി രോഗം കണ്ടെത്താനും ഫലപ്രദമായി നിന്ത്രിക്കാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം (ബ്രെയിൻ തീനി അമീബയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്) മൂലം ആഗോളതലത്തിൽ മരണനിരക്ക് 97 ശതമാനം ആകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത് 25 ശതമാനം മാത്രമാണ്. കാരണം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ. നിപ രോഗബാധയിൽ മരണനിരക്ക് ലോകത്ത് ആദ്യമായി 33% ആയി കുറച്ച് കേരളം. 2023ൽ ആഗോള നിപ മരണനിരക്ക് 70നും 90 നും ഇടയിൽ. സർക്കാർ ചെയ്തത് പരിശോധന സൗകര്യം കേരളത്തിൽ ഒരുക്കുകയും പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു. പരിശോധന ലാബ് സൗകര്യം വികേന്ദ്രീകരിച്ചു. രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഗൈഡ് ലൈൻ ഇറക്കി. ആന്റി വൈറൽ മരുന്ന് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി.
പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പരിസ്ഥിതി, മൃഗാരോഗ്യം, പൊതുജനാരോഗ്യം എന്നിവയെ കൂട്ടിയിണക്കി ഏകാരോഗ്യം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് കേരളമാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിൽ പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട ഏകാരോഗ്യ കേന്ദ്രം (വൺ ഹെൽത്ത് സെന്റർ) അതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു. വർധിച്ച് വരുന്ന അർബുദരോഗ സാധ്യതകളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി 'ആരോഗ്യം ആനന്ദം-അകറ്റാം അർബുദം' എന്ന പേരിൽ അർബുദത്തിനെതിരെ പൊതുജനകാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ബ്രെസ്റ് കാൻസർ, സെർവയ്ക്കൽ കാൻസറുകളെ നേരിടാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. കേരളത്തിൽ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാക്സിനേഷനാണ് ഗർഭാശയഗള ക്യാൻസറിനെതിരായ എച്ച്.പി.വി വാക്സിനേഷൻ.
ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന കാൻസറുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാൻസർ ഗർഭാശയഗള ക്യാൻസറാണ്. രാജ്യത്ത് 2022ൽ 79,103 പുതിയ കേസുകളും 34,805 മരണവും ഗർഭാശയഗള ക്യാൻസർ മൂലമുണ്ടായതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എൻ.ടി.എ.ജി.ഐയും (National Technical Advisory Group on Immunization) ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഗർഭാശയഗള ക്യാൻസർ തടയുന്നതിനുള്ള എച്ച്.പി.വി. വാക്സിനേഷൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ തടയുന്നതിൽ എച്ച്പിവി വാക്സിൻ 90% ത്തിലധികം ഫലപ്രദമാണ്. ഒരു ഡോസിന് ഏകദേശം 4000 രൂപയോളമാണ് വാക്സിന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഈടാക്കുന്നത്. എച്ച്പിവി വാക്സിൻ കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന എച്ച്പിവി മൂലമുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികൾ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് എച്ച്പിവി വാക്സിൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി 2026 നവംബർ 3ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിരുന്നു. 14 വയസ് പ്രായമുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഈ വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകാനാണ് കേരളം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകാനാണ് തീരുമാനം. തുടർന്ന് ദേശീയ പ്രതിരോധകുത്തിവയ്പ്പ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ 14 വയസ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും വാക്സിൻ നൽകി ഭാവിയിൽ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഗർഭാശയഗള കാൻസറിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എല്ലാ സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും 14 വയസുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി എച്ച്.പി.വി വാക്സിൻ നൽകും. പുരുഷൻമാർക്കും കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു. കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം പ്രത്യേക കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് ക്ലിനിക് പ്രവർത്തിക്കും. ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയും നടപടികളിലൂടെയും കേരളത്തെ സമ്പൂർണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാകണം.