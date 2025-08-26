തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് 1200 രൂപ ഓണസമ്മാനം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (14:39 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്ക്കുള്ള ഓണസമ്മാനം ഇത്തവണ 200 രൂപ കൂടി വര്ധിപ്പിച്ച് 1200 രൂപയായി സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ. എന്. ബാലഗോപാലാണ് വിവരം അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 1000 രൂപയായിരുന്ന സഹായമാണ് വര്ധിപ്പിച്ചത്.
ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് 100 പ്രവര്ത്തിദിനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ 5,19,623 തൊഴിലാളികള്ക്കും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ഇതിനായി 51.96 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം 100 പ്രവര്ത്തിദിനം പൂര്ത്തിയാക്കിവര്ക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.
ഇതിനോടൊപ്പം, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കുന്ന അയ്യന്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം 100 ദിവസമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത 6,368 തൊഴിലാളികള്ക്കും ബത്ത ലഭിക്കും. ഇതിനായി 63.68 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.