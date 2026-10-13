മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കി മരണം സംഭവിക്കുന്ന കേസുകളില് പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരാന് കേരള സര്ക്കാര്
തിരുവനന്തപുരം: മദ്യപിച്ചോ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചോ വാഹനം ഓടിച്ച് മാരകമായ വാഹനാപകടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നവര്ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്ന് മന്ത്രി സി.പി. ജോണ് ചൊവ്വാഴ്ച നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. നിയമസഭയില് സി.വി. സന്തോഷ് കുമാര് ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിന് മറുപടിയായി നിര്ദ്ദിഷ്ട നിയമനിര്മ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് സര്ക്കാര് നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിവരികയാണെന്ന് സംസ്ഥാന ഗതാഗത മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
അശ്രദ്ധമൂലമുണ്ടാകുന്ന നിസ്സാര കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ കാണില്ലെന്നും മദ്യപിച്ചോ ലഹരിപദാര്ത്ഥങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചോ വാഹനം ഓടിച്ച് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നവര്ക്കെതിരെ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടുന്നതും തടവുശിക്ഷ നല്കുന്നതും ഉള്പ്പെടെയുള്ള കര്ശന നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് സര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചിക്ക് സമീപം നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന 19-കാരന് അമിതവേഗതയില് ഓടിച്ച മിനി കൂപ്പര് കാര് സ്കൂട്ടറില് ഇടിച്ച് രണ്ട് യുവതികളും ഒരു യുവാവും (ഏകദേശം 21 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവര്) മരിച്ച സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് മന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമര്ശം ഉണ്ടായത്.