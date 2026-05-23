Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 23 May 2026 (19:43 IST)

മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ച 950 സെന്‍ട്രല്‍ ഇ-ബസുകള്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം: പുതുതായി രൂപീകരിച്ച യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ 'പിഎം ഇ-ബസ്' പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ 950 ഇലക്ട്രിക് ബസുകള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. മുന്‍ ഭരണകൂടം മാറ്റിവച്ച പദ്ധതിയാണിത്. ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകള്‍ വേഗത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ്‍ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി) യോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.
 
സ്ത്രീകള്‍ക്കായി അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് ചെലവ് കുറഞ്ഞ നടപടികള്‍ തേടുന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ണായകമായ സമയത്താണ് പദ്ധതിയുടെ പുനരുജ്ജീവനം. കേന്ദ്ര ചട്ടക്കൂടിന് കീഴില്‍ സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ വെറ്റ്-ലീസ് മോഡലില്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരുള്ള പൂര്‍ണ്ണ ഇ-ബസുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. 
 
കിലോമീറ്ററിന് 54 എന്ന മൊത്തം വാടക ചെലവില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 22 സബ്സിഡി നല്‍കും ബാക്കി 32 സംസ്ഥാനവും സ്വന്തമായി കണ്ടക്ടര്‍മാരെ നിയമിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുമുണ്ടാകും.
