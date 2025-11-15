സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദോഷകരമായ ആചാരങ്ങളും തടയുന്നതിനായി ബില്ലിന്റെ പുതുക്കിയ കരട് പഠിച്ച് തയ്യാറാക്കാന് വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി സര്ക്കാര് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കമ്മിറ്റി എത്ര സമയത്തിനുള്ളില് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണമെന്ന് സര്ക്കാരിനോട് കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
മുന് നിയമ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ ജഡ്ജിയുമായ ശശിധരന് നായര്, മുന് ഡിജിപി ജേക്കബ് പുന്നൂസ്, വഖഫ് ബോര്ഡ് ചെയര്മാന് എം.കെ. സക്കീര് എന്നിവര് കമ്മിറ്റിയില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം, കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പുതിയ കരട് ബില് തയ്യാറാക്കും.