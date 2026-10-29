പോലീസ് സേനയില് സ്ത്രീകള്ക്ക് 30 ശതമാനം പ്രാതിനിധ്യം നല്കാന് കേരള മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയില് സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം 30 ശതമാനമായി ഉയര്ത്താന് കേരള മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ 100 സിവില് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരില് 30 പേര് സ്ത്രീകളായിരിക്കും. നിലവില് പുരുഷ-സ്ത്രീ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുപാതം 9:1 ആണ്. ഇത് 7:3 എന്ന അനുപാതത്തിലേക്ക് മാറ്റാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി രാവഡ ചന്ദ്രശേഖര് സമര്പ്പിച്ച ശുപാര്ശയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്കി. ഈ തീരുമാനത്തോടെ പോലീസ് സേനയില് സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്നായി മാറും.
യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കര്മ്മപദ്ധതിയിലും ഈ നടപടി ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിലവില് കേരള പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷന് (പിഎസ്സി) തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രത്യേക റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള് വഴിയാണ് പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പോലീസ് സേനയിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നത്. മുന്പ്സിവില് പോലീസ് ഓഫീസര് (സിപിഒ) തസ്തികയിലെ ഓരോ പത്ത് ഒഴിവുകളില് ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു സ്ത്രീകള്ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരുന്നത്. പുതിയ സംവിധാനപ്രകാരം പത്ത് ഒഴിവുകളില് ഏഴെണ്ണം പുരുഷന്മാര്ക്കും ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം സ്ത്രീകള്ക്കുമായി നീക്കിവയ്ക്കും.