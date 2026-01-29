വ്യാഴം, 29 ജനുവരി 2026
ജീവനക്കാർക്ക് ആശ്വാസം; പങ്കാളിത്ത പെൻഷന് പകരം 'അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ', ഡി.എ കുടിശ്ശികയിലും പ്രതീക്ഷ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 29 ജനുവരി 2026 (15:11 IST)
സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെയും പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള ആവശ്യങ്ങളില്‍ നിര്‍ണ്ണായക തീരുമാനങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി (NPS) സൃഷ്ടിച്ച അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമിട്ട്, ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന 'അഷ്വേര്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍' പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍ അറിയിച്ചു.

മാറുന്ന പെന്‍ഷന്‍ നയം

പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിക്കെതിരെ ജീവനക്കാര്‍ക്കിടയിലുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും ആശങ്കയും കണക്കിലെടുത്താണ് സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ നീക്കം നടത്തുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാന്‍ നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്നംഗ ഉന്നതതല സമിതിയെ സര്‍ക്കാര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തി. നിലവിലെ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും മാറി, ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നിശ്ചിത തുക പെന്‍ഷനായി ഉറപ്പുനല്‍കുന്ന രീതിയിലേക്കാവും സംസ്ഥാനം മാറുക. ഇതിനായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പക്കലുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതം തിരികെ വാങ്ങുന്നതിനായുള്ള നിയമപരമായ നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡി.എ കുടിശ്ശികയും ആനുകൂല്യങ്ങളും

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത (DA) കുടിശ്ശിക തീര്‍ക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ബജറ്റില്‍ അനുകൂലമായ സൂചനകളുണ്ട്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിരക്കിന് തുല്യമായി ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഏകീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സമിതി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക അവഗണന തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വിഭവസമാഹരണം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള 'പ്ലാന്‍ ബി' ആണ് ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തോടൊപ്പം തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ലൈഫ് മിഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികള്‍ വഴി 10,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത് വഴി വിപണിയിലെ മാന്ദ്യം ഒഴിവാക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.


