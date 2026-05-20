അനിൽകുമാറിന് റവന്യൂ, സണ്ണി ജോസഫിന് വൈദ്യുതിയെന്ന് സൂചന: വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി, പട്ടിക ഗവർണർക്ക് കൈമാറി
തുടക്കത്തില് കേട്ടതില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാര്യമായ അഴിച്ചുപണി വകുപ്പ് വിഭജനത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പ് വിഭജനം പൂര്ത്തിയായി. പൊതുഭരണം, ധനം, നിയമം, തുറമുഖ വകുപ്പുകള് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ആഭ്യന്തരം, വിജിലന്സ് വകുപ്പുകള്ക്ക് പുറമെ കയര് വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കാണ്.
തുടക്കത്തില് കേട്ടതില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാര്യമായ അഴിച്ചുപണി വകുപ്പ് വിഭജനത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് വകുപ്പ് വിഭജനപട്ടിക ഗവര്ണര്ക്ക് കൈമാറി. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന് പ്രധാന വകുപ്പായ റവന്യൂവിന്റെ ചുമതലയാണ് നല്കുക എന്ന് കേട്ടിരുന്നതെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം അത് എ പി അനില്കുമാറിന് നല്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. അനില്കുമാറിന് ലഭിക്കുമെന്ന് കേട്ടിരുന്ന വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയാണ് സണ്ണി ജോസഫിനെന്നാണ് സൂചന.
ഫിഷറീസ്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകള് പരസ്പരം വെച്ചുമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ലീഗും കോണ്ഗ്രസും തമ്മില് ധാരണയിലെത്താത്തതായിരുന്നു മുഖ്യ തടസം. ഫിഷറീസ് ലീഗിന് വിട്ടുകൊടുക്കരുതെന്ന അഭിപ്രായം കോണ്ഗ്രസിനുള്ളിലും ഉയര്ന്നിരുന്നു. ലീഗിന് ഫിഷറീസ് കൊടുക്കുന്നതില് ലത്തീന് സഭാ നേതൃത്വവും എതിര്പ്പ് ഉയര്ത്തിയതോടെയാണ് കാര്യങ്ങള് സങ്കീര്ണ്ണമായത്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.