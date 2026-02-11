എസ്ഐആർ അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക 21ന്, ഹിയറിങ് നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:32 IST)
നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പുതുക്കിയ വോട്ടര്പട്ടിക ഈ മാസം 21ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. വോട്ടര് പട്ടിക പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ 62 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില് നോട്ടീസ് നല്കിയ മുഴുവന് പേരുടെയും ഹിയറിങ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് രത്തന് യു കേല്ക്കര് അറിയിച്ചു.
ഹിയറിങ് നടപടികള് വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കിയതില് തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ഇരു ജില്ലകളിലും 14 മണ്ഡലങ്ങളില് വീതം ഹിയറിങ് പൂര്ത്തിയായി. പാലക്കാട് 10 മണ്ഡലങ്ങളിലും ആലപ്പുഴയില് 9 മണ്ഡലങ്ങളിലും നടപടികള് പൂര്ത്തിയായതായി മുഖ്യ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് അറിയിച്ചു. ഡിസംബര് 23ന് ആരംഭിച്ച ഹിയറിങ് ഈ മാസം 14നാണ് പൂര്ത്തിയാവുക.