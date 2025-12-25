വ്യാഴം, 25 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
യാത്രയ്ക്കിടയിലെ ‘ആ ശങ്ക’യ്ക്ക് പരിഹാരമായി ‘ക്ലൂ’; ശുചിത്വ ആശങ്കകൾക്ക് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പരിഹാരം

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 25 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:59 IST)
കേരളത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൊന്നായ ശുചിത്വമുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിന് പരിഹാരമായി 'ക്ലൂ' (Clue) മൊബൈല്‍ ആപ്പുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഉള്‍പ്പെടെ യാത്രികര്‍ക്ക് സുരക്ഷിതവും ശുചിത്വമുള്ളതുമായ ടോയ്ലറ്റുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ശുചിത്വ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വികസിപ്പിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം മാസ്‌കറ്റ് ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് ക്ലൂ ആപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രകാശനം ചെയ്തു. 'മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം' ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന നിര്‍ണായക മുന്നേറ്റമാണ് ക്ലൂ ആപ്പിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശുചിത്വപരിപാലന രംഗത്ത് കേരളം കൈവരിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന നേട്ടമായി ഈ പദ്ധതി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇനി ഒരു ക്ലിക്കില്‍

പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകള്‍, സ്വകാര്യ ഹോട്ടലുകളിലെ ടോയ്ലറ്റുകള്‍ എന്നിവയെ ഒരൊറ്റ ഡിജിറ്റല്‍ ശൃംഖലയിലാക്കി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അടുത്തുള്ള മികച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലൂ ആപ്പ് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കേരള ഹോട്ടല്‍ ആന്‍ഡ് റസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍മിച്ച 1832 'ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്' (Take a Break) കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മികച്ച റേറ്റിംഗ് നേടിയ ടോയ്ലറ്റുകളും ആപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൂഗല്‍ സയന്റിഫിക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചത്. തദ്ദേശ യാത്രികര്‍ക്കും വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസകരമായ സംവിധാനമാണിതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

റേറ്റിംഗും നിരീക്ഷണവും

ശുചിത്വ മിഷന്‍ നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം റേറ്റിംഗ് നല്‍കിയ ടോയ്ലറ്റുകളെ മാത്രമാണ് ക്ലൂ ശൃംഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ടോയ്ലറ്റുകളുടെ ശുചിത്വ നിലവാരം റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ആപ്പിലുണ്ട്. ഇതിലൂടെ സേവന നിലവാരം തുടര്‍ച്ചയായി നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നാഷണല്‍ ഹൈവേകള്‍, സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേകള്‍, ടൂറിസം റോഡുകള്‍ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.





