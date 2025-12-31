ബ്രാൻഡിക്ക് പേരിടൽ ചട്ടലംഘനം; പരസ്യം പിൻവലിച്ച് മറുപടി പറയണമെന്ന് കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി

രേണുക വേണു|
പാലക്കാട്ടെ മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കുന്ന ബ്രാൻഡിക്ക് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള സർക്കാർ പരസ്യത്തിനെതിരെ കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി രംഗത്ത്. പരസ്യം പിൻവലിക്കണമെന്നും വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പരസ്യം കുട്ടികളുൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. പേരും ലോഗോയും നിർദ്ദേശിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകി നടത്തുന്ന മത്സരം നഗ്നമായ അബ്കാരി ചട്ടലംഘനമാണെന്നും ബെവ്കോ നടത്തിയത് 'സരോഗേറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്' ആണെന്നും കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി മദ്യവർജ്ജനം പറയുന്ന സർക്കാർ പുതുവർഷം കൊഴുപ്പിക്കാൻ ബാറുകളുടെ സമയം വർധിപ്പിച്ചതും അബ്കാരി പ്രീണന സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് ലക്ഷ്യംവെച്ചാണ്. മാരക ലഹരികളുടെയും മദ്യത്തിന്റെയും ദുരിതവും ദുരന്തവും പേറുന്ന അമ്മ സഹോദരിമാരുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് സർക്കാർ എന്നും കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി പറഞ്ഞു.
പാലക്കാട് മേനോൻപാറയിലുള്ള മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ബ്രാൻഡിക്ക് മികച്ച പേരും ലോഗോയും നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപ പാരിതോഷകം നൽകുമെന്നായിരുന്നു ബെവ്കോയുടെ പരസ്യം.