ആണുങ്ങളുടെ സർക്കാരാണെങ്കിൽ പിണറായിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻ
സിഎംആര്എല് - എക്സാലോജിക് കേസില് മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ പിണറായി വിജയന് ഇ ഡി സമന്സ് നല്കിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന്. ആണുങ്ങളുടെ സര്ക്കാരാണെങ്കില് പിണറായി വിജയനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സുധാകരന് പറഞ്ഞു.
പിണറായിക്കെതിരെ സര്ക്കാര് നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങണം. ആണുങ്ങളുടെ സര്ക്കാരാണെങ്കില് അത് അതുപോലെ നീങ്ങും, അതിവിടെയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, നടപടിയുമായി പോകുന്നതിന് എത്രപേര് നട്ടെല്ല് കാണിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. സുധാകരന് പറഞ്ഞു. കേസിലെ എഫ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്യു കുഴല്നാടന് എംഎല്എ ഉയര്ത്തിയ നിലപാടുകളെ താന് പൂര്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുതാന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും സുധാകരന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സിഎംആര്എല് കേസില് ആദ്യമെ എഫ്ഐആര് ഇട്ട് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാതിരുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കുഴല്നാടന് വിമര്ശിച്ചിരുന്നു.ഈ നിലപാട് കോണ്ഗ്രസ് യോഗത്തിനുള്ളില് വാക്കേറ്റത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. യോഗത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടതോടെ മാത്യു കുഴല്നാടന് യോഗത്തില് നിന്ന് ഇറങ്ങിപോയിരുന്നു.