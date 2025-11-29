രാഹുലിന് തെറ്റുപറ്റിയെന്നു കരുതി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്: കെ സുധാകരന്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
രാഹുലിന് തെറ്റുപറ്റി എന്നു കരുതി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന്. ശിക്ഷയ്ക്ക് അര്ഹതയുണ്ടെങ്കില് രാഹുല് ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ, ഉണ്ണിത്താനു മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്നും സുധാകരന് പറഞ്ഞു. മറ്റു കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള്കോണ്ഗ്രസിനെ തള്ളിപ്പറയുമ്പോഴും കോണ്ഗ്രസിന്റെ മുഖപത്രം രാഹുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
സിപിഎമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഇരയാണ് രാഹുല് എന്നാണ് വീക്ഷണം പറയുന്നത്. പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫിനെയും ബിജെപിയെയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില് തോല്പ്പിച്ചതായിരുന്നു രാഹുല് ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് വീക്ഷണം പറയുന്നു. അതേസമയം അറബിക്കടല് ഇരമ്പി വന്നാലും രാഹുലിനെതിരെ എടുത്ത നിലപാടില് മാറ്റമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്. രാഹുലിനെതിരായ നടപടിയും ബോധ്യങ്ങളില് നിന്നെടുത്ത തീരുമാനമെന്ന് വിഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. പാര്ട്ടിയുടെ തീരുമാനം കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അതില് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
കൊച്ചിയില് നടന്ന ഹോര്ത്തൂസ് പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് വിഡി സതീശന് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അതേസമയം രാഹുല് മങ്കൂട്ടത്തിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യ ഹര്ജി കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രിന്സിപ്പല് സെക്ഷന് കോടതിയാണ് ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നത്. യുവതിയുമായി ദീര്ഘകാലമായി സൗഹൃദബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് രാഹുല് ഹര്ജിയില് പറയുന്നു.