'രോഗിക്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇല്ലായിരുന്നു'; മൃതദേഹം 36 മണിക്കൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ടോയ്ലറ്റിൽ കിടന്നതിനെ നിസാരവത്കരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി
തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശുചിമുറിയിൽ രോഗിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തെ നിസാരവത്കരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ. ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് മൃതദേഹം ശുചിമുറിയിൽ 36 മണിക്കൂർ കിടക്കാൻ കാരണമെന്ന തരത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു.
' മൃതദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ രോഗിക്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇല്ലായിരുന്നു. കൂടെ വന്ന ആൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പൊലീസിന് പരാതി പോയിട്ടുണ്ട്. 21-ാം തിയതിയാണ് മൃതദേഹം ശുചിമുറിയിൽ കണ്ടത്. 19 നും 20 നും ആ ബാത്ത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ്. അത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 36 മണിക്കൂർ മൃതദേഹം ശുചിമുറിയിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നാലേ പറയാൻ പറ്റൂ,' ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
മാക്കൂട്ടി റാവുത്തർ എന്ന രോഗിയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശുചിമുറിയിൽ മരിച്ചുകിടന്നത്. 77 വയസായിരുന്നു. ഇയാളെ വാർഡിൽ നിന്ന് കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നലെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ശുചിമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അഡ്മിറ്റ ചെയ്ത രോഗിയെ പത്തൊൻപതിനാണ് കാണാതായത്. മാക്കൂട്ടി റാവുത്തറിനൊപ്പം കൂട്ടിരുപ്പുകാരായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഇയാളെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. 21ാം തീയതിയിലെ പരിശോധനയിൽ ഒരു ബാത്ത്റൂം പൂട്ടി കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടത്. അത് തുറന്നുനോക്കിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.